Presentato al Senato il progetto che rafforza il dialogo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: dal 2026 una collaborazione tra le due rassegne per promuovere formazione, arte e diplomazia culturale

Ladispoli, l’annuncio in Senato: il “Rossellini Film Festival” dal prossimo anno inserito nel prestigioso festival internazionale “La Dolce Via” –

di Marco Di Marzio

L’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, nonché presidente del Film Festival Roberto Rossellini, ha preso parte alla presentazione italiana de “La Dolce Via Festival”, svoltasi lunedì 27 ottobre 2025 nella Sala Nassiriya del Senato della Repubblica. L’evento segna l’avvio di una rassegna internazionale di cultura e Alta Formazione cinematografica nata con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, attraverso il linguaggio universale del cinema.

Dopo i saluti di S.E. Abdulla Al Subousi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma, sono intervenuti Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, e la direttrice del Festival Benedetta Paravia, ideatrice del progetto, insignita dal Governo emiratense dello status di cittadina “Golden” per meriti culturali.

Alla presentazione hanno partecipato numerose personalità istituzionali e del mondo del cinema: i senatori Cinzia Pellegrino e Marco Scurria, l’on. Annarita Patriarca, Paolo Giuntarelli della Regione Lazio, Antonio Saccone, presidente di Cinecittà S.p.A., Cristina Bolla, presidente della Liguria Film Commission, e lo special guest Gabriele Mainetti, protagonista dell’edizione con la sua trilogia e due masterclass dedicate agli studenti emiratensi.

Durante la conferenza è stato annunciato che, a partire dal prossimo anno, il Festival sarà arricchito da una collaborazione con il Roberto Rossellini Film Festival, aprendo la strada a una sinergia che rafforzerà ulteriormente il dialogo tra culture, linguaggi e territori nel segno del cinema e dell’arte.

“La Dolce Via – ha sottolineato Benedetta Paravia – è un prezioso strumento di diplomazia culturale che unisce talenti e istituzioni, offrendo ai giovani emiratensi l’opportunità di conoscere e formarsi nel cinema italiano contemporaneo.”