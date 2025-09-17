Autostrada A12: chiude per una notte lo svincolo Civitavecchia Nord

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia:

per i veicoli leggeri e i veicoli pesanti con massa pieno carico fino a 7 tonnellate, entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto;

per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus, entrare alla stazione di Civitavecchia sud; -sarà chiusa l’area di parcheggio San Liborio est, situata nel tratto compreso tra la barriera Aurelia e Civitavecchia nord, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.