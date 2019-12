Condividi Pin 6 Condivisioni

Continuano gli incendi dei mezzi pubblici nella capitale

Autobus in fiamme, intervengono i VVF

Durante la notte del 29/12 il Comando di Roma è intervenuto per l’incendio di un autobus Atac in via di Malafede incrocio Cristoforo Colombo giunti sul posto, il personale Vvf ha provveduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’automezzo che è stato posto sotto sequestro presso il deposito della Magliana in Via Candoni