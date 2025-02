Winston blue a 5,5 euro a pacchetto, crescono prezzi dei sigari

Aumentano prezzi sigarette, da oggi Camel blue a 6 euro –

Da oggi i fumatori di Camel, Winston, Benson e diversi marchi di sigari dovranno spendere di più per ogni pacchetto.

Lo si legge nella tabella dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane sui nuovi prezzi per alcune marche di sigarette dopo gli incrementi registrati sulle altre marche il 23 gennaio.

Per le Camel blue e white si devono spendere da oggi sei euro a pacchetto mentre per le Winston red, silver e blue ci vogliono 5,5 euro.

Anche per i sigari sono previsti aumenti con i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 che costano da oggi 204 euro a pacco da 20 mentre per i Wintermans Corona servono 8,5 euro per un pacchetto da 5 pezzi. I prezzi di ogni marchio sono leggibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e su quello della Federazione tabaccai.