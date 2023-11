Attraversamento ciclabile di via Mantovani: domani cambio temporaneo di circolazione stradale

Attraversamento ciclabile di via Mantovani

Per consentire la realizzazione dell’attraversamento #ciclabile rialzato in via Mantovani intersezione via delle Folaghe ci sarà un #cambio#temporaneo#circolazione stradale fino all’ultimazione lavori.

Dalle ore 08,00 del giorno 15/11/23 fino a fine lavori la circolazione stradale nel tratto sotto citato è regolamentato come segue:

• Via delle Folaghe, senso unico da Via Roma in direzione Via del Beccaccino;

• Via Mantovani obbligo a sinistra (provenienti da Via Fontana Morella in direzione Via delle Folaghe)

• Via Roma chiusa nel tratto compreso tra Via Fumaroli e Via delle Folaghe con obbligo di svolta a destra in Via Fumaroli;

• Via D’Annunzio obbligo diritto e destra all’intersezione con Via delle Folaghe in direzione Via del Beccaccino;

• Via delle Folaghe, con provenienza monte in direzione mare obbligo a destra direzione Via del Beccaccino;

• Via Claudia, con provenienza Via Fumaroli, obbligo a destra in direzione Via delle Folaghe.