La regione verso le 800mila vaccinazioni somministrate. E’ la prima regione per vaccino agli over 80.

Attestato vaccinale nel Lazio: iniziata la migrazione al fascicolo sanitario elettronico

E’ iniziata la migrazione dei dati presenti in anagrafe vaccinale al fascicolo sanitario elettronico. Per completare tale processo, che ha bisogno anche di una validazione digitale, ci vorranno alcuni giorni.

Sono stati caricati quelli delle giornate del 17 e 18 marzo oltre 12 mila. L’attestato riporta i dati anagrafici, la data della prima e della seconda somministrazione, la tipologia di vaccino e il lotto di produzione. Presente un qr code per verificarne l’autenticita’ attraverso la app salutelazio.

Vaccini anti covid:

Oggi nella Regione si va verso le 800 mila vaccinazioni somministrate. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

vaccinazioni over 80: superata la quota delle 290 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano oltre 85% delle persone prenotate over 80. Il Lazio è la regione che ha vaccinato piu’ anziani.