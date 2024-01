Atletica: Francesco De Santis convocato al raduno Nazionale Under 20

Francesco De Santis, atleta cerveterano, è stato convocato al centro di preparazione olimpica di Formia

La notizia arriva direttamente dal mondo dell’atletica leggera e riguarda un cittadino del Comune di Cerveteri. Francesco De Santis è stato convocato al raduno Nazionale Under 20 e non sono mancati i complimenti del Sindaco Elena Gubetti: “L’anno comincia nel migliore dei modi per l’atletica di Cerveteri. Francesco De Santis, atleta etrusco 17enne, allenato da Loredana Ricci, vera istituzione dello sport nostrano, è stato infatti convocato al raduno Nazionale Under 20 al centro di preparazione olimpica di Formia”.

“Un grande traguardo per Francesco, già candidato ai MONDIALI UNDER 20 in Perù, appuntamento in programma a Lima dal 26 al 31 agosto, che con grande impegno, passione e abnegazione continua ad allenarsi e a portare alti i colori della nostra città in tantissime manifestazioni e competizioni nazionali”.

“Francesco in questi anni ha raggiunto tantissimi obiettivi importanti, regalandoci sempre grandi emozioni. Forza Francesco, corri sempre più forte, Cerveteri è tutta con te” ha scritto il primo cittadino.