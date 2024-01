Furto a Valcanneto, forze dell’ordine pronte a maggiori controlli

A livello statistico non c’è emergenza, ma i Carabinieri sono pronti a intensificare i servizi preventivi. Resta fondamentale denunciare

Nuovo furto a Valcanneto frazione del Comune di Cerveteri. Sembra che dei malviventi si siano introdotti nella notte all’interno di un’abitazione tra via dei Casaletti e via Doganale. Stando a una testimonianza sembrerebbe che il furto sia avvenuto con i proprietari all’interno dell’abitazione stessa.

In questi giorni le segnalazioni hanno interessato soprattutto la frazione di Cerenova e proprio per questo le forze dell’ordine sono pronte a intensificare le attività di monitoraggio. Ci saranno macchine dedicate alla zona per aumentare la percezione di sicurezza della popolazione e scoraggiare i malintenzionati, un tipo di azione viene intrapresa ogni volta che si manifestano situazioni di questo tipo. Tuttavia, i dati statistici non sottolineano una situazione di emergenza e sono in linea con quelli del passato.

In queste situazioni è fondamentale denunciare per fornire agli agenti un quadro chiaro della situazione che permetta loro di agire come più opportuno.