Atletica: dopo 4 anni torna a Fiumicino la ‘Best Woman’

Abbinata anche una gara non competitiva contro violenza genere

Dopo l’ultima edizione disputata nel 2019 e lo stop per il Covid, torna dopo 4 anni a Fiumicino una “classica” dell’atletica leggera: la “Best Woman”, alla 31esima edizione, dedicata all’atleta donna, con la più alta percentuale di presenza femminile in Italia, e che sposa anche la battaglia contro la violenza di genere.

La manifestazione podistica di 10 km su strada, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi in collaborazione quest’anno con Aeroporti di Roma si svolgerà domenica 3 dicembre ed è pronta ad accogliere atleti e atlete provenienti da ogni parte d’Italia.

La manifestazione partirà da via Bezzi alle 9.30 con arrivo all’interno dell’impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”.

Il percorso, che vede attraversare la città di Fiumicino, è caratterizzato dal profilo pianeggiante e lunghi rettilinei con limitati cambi di direzione. Ottimo per ricercare il personal best.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fiumicino ed è organizzato sotto l’egida del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato di Roma dell’U.I.S.P., in collaborazione con ADR.

La gara vedrà abbinata una dimostrazione di solidarietà contro la violenza di genere. Una corsa non competitiva di 4 km, aperta a tutti, sarà il cuore pulsante di questa causa nobile, unendo atleti, giovani, famiglie e appassionati di tutte le età.

“Torniamo finalmente a gareggiare a Fiumicino per una delle più affascinanti gare del panorama. Quest’anno, con la 31ª edizione – dichiara Ludovico Nerli Ballati, presidente ASD Atletica Villa Guglielmi – stiamo alzando l’asticella. Il Trofeo Aeroporti di Roma è un riconoscimento del nostro impegno costante sul territorio. Un’occasione per farci conoscere ancora di più. La corsa sarà quest’anno non solo un’opportunità per le atlete di mostrare la loro abilità, ma anche una piattaforma per sollevare importanti questioni sociali, come la lotta contro la violenza di genere. Siamo grati per il sostegno del Comune di Fiumicino, di ADR e delle federazioni sportive”.