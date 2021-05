Share Pin 0 Condivisioni

Il razzo cinese il 29 aprile scorso ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangon.

Astronave cinese in caduta incontrollata sulla Terra: potrebbe cadere nel Lazio (foto meteoweb)

Sembra di assistere a uno di quei film di fantascienza in tv ma in realtà sta accadendo realmente.

Il razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangon è in caduta incontrollata verso la Terra e sempre possa colpire il centro sud.

A confermare la notizia che l’astronave cinese ha mancato il punto prestabilito, è stato l’istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa che ora sta monitorando il razzo.

Come spiega Canale 10 gli esperti non si sarebbero però sbilanciati su dove potrebbe precipitare il razzo: dopo il lancio lo stadio del razzo è stato abbandonato e da allora il segnale è stato perso ma ci sono buone possibilità che i frammenti precipitino in mare.

