Il presidente dell’associazione, Giuseppe Del Regno: “Difenderemo Assovoce in tutte le sedi”

Assovoce Cerveteri, impugnata l’ordinanza di sfratto

Sono pronti a difendere l’associazione dall’ordinanza di sfratto emessa dal Comune di Cerveteri in tutte le sedi.

A dirlo è stato il presidente di Assovoce Cerveteri, Giuseppe Del Regno che ha annunciato che impugnerà l’ordinanza firmata da un dirigente del Comune.

E tra le azioni legali che l’associazione si prepara ad affrontare c’è, in prima battuta, come riporta La Voce, una richiesta di annullamento dell’atto in autotutela al Comune.

E una delle ultime strade che l’associazione potrebbe decidere di mettere in campo, c’è anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività, disciplinato dal Decreto del presidente della Repubblica n. 1199/71.

