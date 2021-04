Share Pin 0 Condivisioni

Associazione Presidi: “Non fermiamo le vaccinazioni nella scuola”

Non siamo d’accordo che si fermino le vaccinazioni nella scuola”. A dichiararlo è il presidente dell’Associazione nazionale presidi Giannelli.

“E’ una categoria che dovrebbe essere vaccinata per ragioni professionali, perché a contatto con moltissime persone ogni giorno. Ovviamente siamo favorevoli a vaccinare anziani e più fragili ,ma non si può rispondere ai ritardi fermando l’immunizzazione delle categorie, aggiunge. A parole sono tutti d’accordo sull’importanza della scuola, ma non si è fatto né un piano di screening nè sui trasporti”.