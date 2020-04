Asl Roma4: “I neonati positivi stanno bene”

Condividi Pin 11 Condivisioni

“Siamo attenti a tutte le dinamiche che possono avvenire”

Asl Roma4, Campana: “I neonati positivi stanno bene”-

E’ presente sulla pagina Facebook della Asl di Roma 4 un video, girato questa mattina presso il comune di Civitavecchia, con il Sindaco Ernesto Tedesco e il direttore generale Giuseppe Quintavalle, dove il prof. Campana Responsabile della Terapia specialistica- Covid 19 dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

Punto importante è stato il chiarimento della situazione dei neonati venuti alla luce al San Paolo di Civitavecchia e risultati positivi:

“La città presenta un numero importante di decessi, collegati situazioni già compromesse con età media elevata”, spiega Quintavalle.

“Al momento nella Asl è presente il più elevato numero di persone a domicilio in buone condizioni di salute”.

“Nel lazio i numeri reggono, sopratutto grazie al distanziamento sociale, che è sempre la prima precauzione”.

“Per chi presenta invece di avere un peggioramento dei sintomi, deve rivolgersi al medico di medicina generale, ai nostri servizi del dipartimento di prevenzione e molti altri canali che in questa città sono sempre stati presenti”.

“Ieri poi, è uscita la notizia di 4 mamme positive che hanno partorito 4 neonati, tutti positivi”.

“Ci siamo immediatamente attivati.”

“Ringrazio il Bambin Gesù per la collaborazione con la nostra Asl che va avanti da decenni, che hanno garantito immediatamente un ricovero presso la struttura, in via precauzionale”.

“Sia le mamme che i neonati godono di ottima salute. Stiamo attenti a tutte le dinamiche che possono avvenire, oggi ci sarà una visita del Prof. Campana presso il reparto”

“I quattro bambini e i 16 ricoverati nelle ultime settimane stanno bene, come gli altri 60 sospetti”.

“Partirà inoltre un progetto per portare saturimetri a domicilio per garantire ancora di più il controllo dello stato di salute dei cittadini”.

“Ciò che sta accadendo è un progressivo acquisire conoscenza sul funzionamento del virus”.

“La donna in gravidanza non è più suscettibile delle altre persone all’infezione, il neonato non fa differenza rispetto agli altri bambini e anzi, sarebbe più protetto rispetto agli adulti”.

“Rimangono fondamentali le precauzioni standard, come lavarsi bene le mani e soprattutto in questo caso, dispositivi di protezione durante l’allattamento”.

“In questo momento comunque i bambini positivi sono 16”

“8 li abbiamo già rimandati al proprio domicilio, di questi 8, 3 bambini sono guariti”.

“Al momento il Covid è gestibile, ma ci sono tante patologie che si presentano in pronto soccorso, anche molto gravi perché si ha paura di entrare in ospedale proprio per colpa del virus”.

“Questo è inaccettabile”.

“Bisogna stare a casa” spiega il Sindaco Tedesco.

“Comprendo che sia difficile accettare una restrizione domestica, però evitiamo assembramenti e affollamenti. Ricordiamo che è un sacrificio che vale per noi e per gli altri”.

“Dalla prossima settimana entrerà in funzione un drone per controllare la situazione nelle zone a rischio e intervenire”.

