I complimenti dei sindaci di Tolfa e Allumiere: due lauree, ha un lungo curriculum nell’amministrazione sanitaria e pubblica

Asl Roma 4, Rosaria Marino nuovo Direttore generale –

Rosaria Marino è stata nominata nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nuovo Direttore generale della Asl Roma 4.

Luigi Landi, Sindaco di Allumiere, e Stefania Bentivoglio, Sindaca di Tolfa, hanno firmato una nota per complimentarsi per la nomina.

Della Dottoressa Marino scrivono: “Una professionista di comprovato valore che ha maturato una grande esperienza in ambito amministrativo, già commissario ad acta per il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio, Direttore d’Area della Asl Roma 1 e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Asl Roma 4.

A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro, siamo pronti a collaborare nell’interesse dei cittadini del nostro territorio”.

“Un grazie sentito alla Dottoressa Simona Ursino e al Dott. Roberto Di Cicco per il grande lavoro svolto in questa fase di transizione”, concludono.

Stefania Marino è nata a Roma il 27 luglio 1962 ed è laureata sia in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Igiene e Sanità pubblica, sia in Scienze della comunicazione pubblica e istituzionale.

È stata commissario ad acta per il Consiglio di Stato e il Tar del Lazio, Direttore d’Area della Asl Roma 1 e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Asl Roma 4 e A, oltre agli incarichi di Commissario straordinario e di Direttore generale di Arpa Lazio.