La pianta occupa l’intera carreggiata: da due ore sta intervenendo la Protezione Civile ed ora sul posto anche i Vigili del Fuoco

Cerveteri, crolla un albero in Via Suor Laudenberg –

Un intero albero crollato, forse per le forti raffiche di vento a Cerveteri in Via Suor Adalberta Laudenberg, sta bloccato entrambe le corsie della strada ormai dalle 14.00 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti tre equipaggi della Protezione Civile di Cerveteri e proprio in questi momenti sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco di Cerveteri.

Seguiranno aggiornamenti