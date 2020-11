Asl Roma 4: “Momentaneamente chiusa l’attività chirurgica a Bracciano”

Share Pin 3 Condivisioni

L’Ospedale di Bracciano è e rimane un punto di riferimento per i cittadini dei comuni del lago

In riferimento ad alcuni articoli usciti mezzo stampa sull’ospedale Padre Pio di Bracciano la Asl Roma 4 non capisce come sia possibile che dopo tutto il tempo e i progetti dedicati al Padre Pio ci siano ancora dubbi sul ruolo di centralità in cui la Asl ha investito.

L’Ospedale Padre Pio fa parte del polo ospedaliero e in questo momento tutti siamo chiamati a fare il nostro dovere per contrastare la pandemia.

Nello specifico le attività poste al contrasto del contagio sono state:

Per Civitavecchia ospedale San Paolo

Divisione della medicina Covid con 30 posti e medicina non Covid con 13 posti (creati in week surgery e ortopedia)

Per Bracciano ospedale Padre Pio

Creazione di ulteriori 16 posti di medicina non Covid nella orto-chirurgia.

Per questo periodo di emergenza pandemica, è necessario decongestionare i pronto soccorsi, e per poterlo fare è necessario avere la possibilità di effettuare i ricoveri presso il reparto di medicina Non Covid.

Di conseguenza abbiamo momentaneamente chiuso l’attività chirurgica non urgente a Bracciano. Le operazioni urgenti verranno effettuate a Civitavecchia, mentre al Padre Pio resteranno attivi gli interventi salva-vita.

Non appena terminato questo periodo, che ci auguriamo passi al più presto, riprenderanno tutti i progetti dedicati al Padre Pio, la Post acuzie, le attività chirurgiche e oculistiche e l’implementazione dell’oncologia già in atto.

La Asl Roma 4 si augura che con queste delucidazioni si possa mettere un punto alle chiacchiere di cui in questo periodo non abbiamo certo necessità.