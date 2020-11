Share Pin 2 Condivisioni

Aumenta la disponibilità di acqua per Allumiere e Tolfa

Allumiere, Acea Ato 2 completa i lavori di riqualificazione a Casa del Guardiano –

Acea Ato 2 ha completato la riqualificazione dell’impianto Casa del Guardiano,

aumentando la disponibilità di acqua per il territorio dei Comuni di Allumiere e Tolfa.

I lavori, partiti nel 2019, hanno consentito di ristrutturare completamente l’impianto di

Casa del Guardiano, ormai abbandonato dopo ripetuti atti vandalici e furti di materiale subiti

negli anni scorsi. Acea Ato 2, prima di poter effettuare gli investimenti relativi, ha acquisito

l’acquedotto che alimenta l’impianto, provvedendo anche a mettere in regola fornitura elettrica

e accatastamento dei manufatti. Dopo uno studio sulle esigenze idropotabili del territorio e

sull’impianto di sollevamento, si è proceduto con la verifica di 16 km di condotta adduttrice che

collega il centro idrico con i serbatoi dei comuni di Allumiere e Tolfa, con la sostituzione dei tratti

danneggiati e con la riparazione di tutte le perdite riscontrate. L’intervento per rimettere a nuovo

l’impianto ha incluso anche la posa di nuove tubazioni, di valvole e di un serbatoio di stoccaggio,

oltre all’installazione di sistemi di telecontrollo, sistemi di gestione dei dispositivi installati e la

sistemazione di 2 chilometri di strada per l’accesso al sito.









La riqualificazione di Casa del Guardiano ha consentito ad Acea Ato 2 di ridurre

sensibilmente la dipendenza del territorio dalle fonti locali, favorendo la resilienza del servizio

idrico e un’erogazione d’acqua costante durante tutto l’arco della giornata.

Grazie all’utilizzo provvisorio dell’impianto durante l’estate 2020, i comuni di Allumiere e

Tolfa hanno beneficiato di una fornitura aggiuntiva di acqua di circa 8 l/s rispetto al passato,

rendendo non necessario il servizio di autobotti nonostante livelli di pioggia bassi e un consumo

idrico superiore alla media a causa dell’emergenza sanitaria.

Il Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, afferma che “la messa in funzione dell’impianto

della Casa del Guardiano rappresenta una grande conquista per il nostro paese. I nostri cittadini

potranno finalmente avere una erogazione idrica costante e presente anche durante i mesi estivi.

E’ terminata l’era da terzo mondo e ci proiettiamo verso un futuro più vivibile, più programmabile

e certo.

Ringraziamo il Presidente di Acea Ato 2 Ing. Claudio Cosentino, l’Ing. Marco Salis, l’Ing. Dario

Foglietta, l’ing. Catia Gaudio ed il dott. Francesco Barbaro per aver condiviso con

l’amministrazione comunale il progetto ed il percorso che ci ha portato a questo fantastico giorno,

2

nonchè il personale Acea Ato 2 per aver supportato l’Amministrazione e quindi tutta la comunità

nei momenti di difficoltà effettuato manovre ed interventi straordinari, l’Università Agraria di

Allumiere per aver provveduto con celerità al mutamento di destinazione d’uso dell’area.

Con un progetto strategico, abbiamo svolto un grande lavoro di squadra pubblico-privato e pur

affrontando tante avversità durante il percorso, mai abbiamo abbassato l’impegno ad andare

avanti e risolvere in maniera stabile e duratura i problemi idrici, perché consapevoli che gli

obiettivi oggi raggiunti rappresentano una risposta efficace ed improrogabile per la nostra

collettività”

Il Sindaco di Tolfa Luigi Landi: ” Ringraziamo Acea Ato 2 per aver messo in opera un impianto

di fondamentale importanza per l’approvvigionamento idrico per le comunità di Tolfa e di

Allumiere. Si tratta anche del recupero di un opera rimasta ferma nel passato e finalmente vede

la luce. Negli ultimi anni sono evidenti i tanti lavori fatti da Acea Ato 2 in collaborazione con i

comuni per riqualificare e migliorare tutto il sistema idrico integrato.”