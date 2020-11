Share Pin 0 Condivisioni

Asl Roma 4: “Dal 24 novembre è attivo il Drive in di Formello” –

È attivo da questa mattina il Drive in di Formello, in Via degli Olmetti presso la zona industriale. Lo rende noto Asl Roma 4. Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 sarà dedicato agli utenti chiamati dal SISP per decongestionare il drive in di Capena. Nell’orario pomeridiano il Drive in sarà messo a disposizione dei Mmg e Pls che potranno effettuare in autonomia i tamponi ai loro assistiti.