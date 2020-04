Condividi Pin 2 Condivisioni

Verifiche che avverranno domani alle ore 10.00

Asl roma 4 controlli alla Rsa Bellosguardo – Sono pervenute presso la Asl numerose segnalazioni anche dal sindaco riguardo la RSA Bellosguardo. La situazione risulta sotto controllo, tuttavia domani una task force della Asl alle ore 10.00 si recherà presso la Rsa Bellosguardo dove è stato riscontrato un caso di positività su una infermiera che era assente da tempo dalla struttura.

Verranno valutati i percorsi, studiate soluzioni sotto il profilo tecnico epidemiologico, misurate le temperature con teletermometro a scansione termica, verrà usata la pulsossimetria digitale ed effettuata la valutazione secondo Score-news e scala padua rischio TEV

Si proseguiranno i tamponi che sono già iniziati per il personale sanitario.

Si fa presente che i pazienti che hanno presentato sintomatologia sono stati isolati dagli altri in attesa di tampone.

Si informa che il sopralluogo sarà affiancato dal gruppo medici Fimmg per l’emergenza Covid 19

Si informa inoltre che oggi tre equipe della Asl Roma 4 si sono recate a Campagnano presso Santa Maria del prato, a Fiano Romano presso Villa Rosa Fiorita e al Padre Pio di Bracciano.