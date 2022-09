Asl Roma 4, continua l’azione di prevenzione –

Continuano le azioni di prevenzione nella Asl Roma4 e aumentano le possibilità dei test screening nei distretti.In particolar modo da questa settimana sarà possibile consegnare e ritirare le provette per la prevenzione dei tumori del colon retto anche in alcune farmacie che hanno sottoscritto un accordo con la Asl Roma4. Si tratta delle seguenti farmacie: Farmacia Campo dell’Oro Menghi, Farmacia Palombo, Farmacia San Gordiano e Farmacia Moccia a Civitavecchia.A Ladispoli Farmacia De Michelis e Farmacia Flavia Servizi e a Cerveteri le farmacie Del Borgo e Morabito.Aderendo a questo percorso si potrà verificare la presenza di eventuali neoplasie in una fase precoce, in pratica quando non danno alcun disturbo. Aumenteranno così le possibilità di iniziare terapie efficaci e meno aggressive, e sopratutto aumenterà la possibilità di guarigione.Potranno partecipare tutti i residenti che hanno tra i 50 e i 74 anni.La campagna è fortemente voluta dalla Regione Lazio.”E’ un modo di essere ancora più vicini ai cittadini realizzando un esame tranquillamente a casa per poi consegnarlo presso le più vicine farmacie. Un modo nuovo e una nuova opportunità per fare prevenzione” ha dichiarato la responsabile della campagna screening della Asl Elisabeth Galliano.