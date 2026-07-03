Da luglio ad agosto un servizio dedicato ai casi non urgenti per residenti e turisti, con ambulatori attivi nei due comuni del lago di Bracciano

ASL Roma 4 attiva la Guardia Medica Turistica: assistenza sanitaria estiva ad Anguillara e Trevignano –

Con l’arrivo della stagione estiva, la ASL Roma 4 rafforza l’assistenza sanitaria sul territorio attivando il servizio di Guardia Medica Turistica nel Distretto 3, con punti dedicati ad Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Regione Lazio, è pensata per garantire cure mediche non urgenti ai cittadini e ai numerosi turisti che durante l’estate scelgono il comprensorio del lago di Bracciano.

Ad Anguillara Sabazia, il servizio è operativo da oggi, 3 luglio, fino al 31 agosto, ogni venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00, presso il Poliambulatorio di Via Marco Polo 1.

A Trevignano Romano, invece, la Guardia Medica Turistica sarà attiva dal 5 luglio al 31 agosto, ogni domenica dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Punto Prelievi del Centro Anziani, in Via Francesconi 1.

La Guardia Medica Turistica è rivolta a chi necessita di assistenza medica non urgente durante il periodo estivo, rappresentando un importante supporto per alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso e garantire una risposta tempestiva ai bisogni sanitari di residenti e visitatori.

L’attivazione del servizio conferma l’impegno della ASL Roma 4 nel potenziare la rete territoriale durante i mesi di maggiore affluenza turistica, offrendo un punto di riferimento sanitario in più per vivere un’estate all’insegna della sicurezza e della serenità.

Un servizio pensato per essere vicino alle persone, contribuendo a rendere il territorio più accogliente e preparato ad affrontare le esigenze della stagione estiva.