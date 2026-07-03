Da Cerveteri al Barcellona: Daniele Placido nominato Head of Emerging Talent

C’è anche un po’ di Cerveteri ai vertici del calcio internazionale. Daniele Placido, tra gli scout più stimati nel panorama del calcio giovanile, ha iniziato una nuova e prestigiosa esperienza professionale con il Barcellona, che lo ha nominato Head of Emerging Talent.

Il quarantenne avrà il compito di coordinare il reclutamento e la valutazione dei migliori talenti emergenti, nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 20 anni, seguendone la crescita e individuando i profili più promettenti a livello internazionale. Un ruolo di grande responsabilità che rappresenta il coronamento di un percorso costruito con competenza, dedizione e una lunga esperienza nel settore dello scouting, maturata negli anni fino all’ultima esperienza con il Modena.

Le radici di Placido, però, restano saldamente ancorate a Cerveteri. Cresciuto nella zona di via Pelagalli, conserva ancora oggi un forte legame con la città, dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Cerveteri. Anche il fratello ha condiviso la stessa passione per il calcio, indossando la maglia dell’Agylla Cerveteri.

Intorno ai vent’anni il trasferimento a Roma ha segnato l’inizio della sua carriera da dirigente sportivo. Le prime esperienze nei settori giovanili di Bologna e Roma gli hanno permesso di affinare le proprie competenze nella scoperta e nella valorizzazione dei giovani talenti, fino a diventare uno dei talent scout più apprezzati a livello internazionale.

L’approdo al Barcellona rappresenta oggi il punto più alto di una carriera in continua crescita e un importante riconoscimento delle sue qualità professionali.

La notizia della sua nomina è stata accolta con entusiasmo anche a Cerveteri, dove amici e conoscenti hanno riempito i social di messaggi di congratulazioni, orgogliosi di vedere un concittadino raggiungere uno dei club più prestigiosi e vincenti del panorama calcistico mondiale.