Asl Roma 4, al via la manifestazione di interesse per l’assistenza e la prevenzione nelle scuole

Inizia la procedura speciale in vista della travagliata riaperture delle scuole

PROCEDURA SPECIALE LEGATA ALL’EMERGENZA COVID AVVISO APERTO PER CONFERIMENTO INCARICO Dl LAVORO AUTONOMO O LIBERO PROFESSIONALE A MEDICI, INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARI DA DESTINARE ALLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI DELLA ASL Roma 4 ED ALTRE ESIGENZE INTERCORRENTI.

Da lunedì sul sito della Asl Roma 4 sarà possibile scaricare la domanda per la procedura in oggetto e le modalità di partecipazione.

Verranno prese in considerazione solo le domande presentate dal personale medico, infermieristico e assistenti sanitari.