Share Pin 1 Condivisioni

Rinvio legato a “sopraggiunte indicazioni regionali, considerata l’emergenza sanitaria in corso”

Asl RM4, rinviata la prova orale per assistente amministrativo

“Per sopraggiunte indicazioni regionali, considerata l’emergenza sanitaria in corso e dovendo dare priorità ai concorsi per l’Area della dirigenza medica e sanitaria in fase di espletamento si comunica che le prove orali del concorso pubblico, fissate a partire dal 26 aprile 2021, sono rinviate a data da destinarsi”.

Questo quanto sarebbe riportato nella lettera ricevuta dagli ammessi alla prova orale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 22 posti di assistente amministrativo da assegnare alle aziende Asl Roma 4 Asl Roma 5.

La lettera è arrivata a pochi giorni dalla prova di esame.