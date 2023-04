Asilo nido a Marina di Cerveteri, l’opposizione: “Il sindaco Gubetti racconta solo la sua verità”

“Siamo favorevoli al progetto, ma la citazione della delibera “autorizzare” è errata”

Il Sindaco Gubetti, come al solito, racconta la sua verità omettendo, ad arte, di dire cosa realmente è successo in merito al punto relativo all’asilo nido da realizzare con fondi del PNRR.

Chiariamo innanzitutto che tutta l’opposizione è favorevole al progetto e, quindi, non è uscita dall’aula senza alcuna motivazione.

La verità è che il testo della delibera, recita testualmente: “di autorizzare, in deroga agli strumenti urbanistici….., il rilascio del permesso a costruire… “.

Durante la seduta della commissione urbanistica, svoltasi la mattina del giorno del consiglio, è stato fatto notare che la citazione era errata perché il permesso a costruire è rilasciato dal Dirigente e non dal Consiglo comunale. Tutti i commissari presenti, nonché il Sindaco, erano d’accordo per modificare questa frase sostituendo “autorizzare” con “approvare” e invece, a sorpresa, in consiglio il Sindaco, non tenendo fede all’impegno assunto, ha detto che il testo rimaneva tale e quale, perché aveva interpellato il legale del comune che avrebbe detto, (il condizionale è d’obbligo perché noi il parere non lo abbiamo visto) che “approvare e autorizzare era la stessa cosa”, quindi l’atto andava votato senza alcuna modifica.

Abbiamo cercato invano di spiegare che non si poteva deliberare di autorizzare il rilascio del permesso a costruire, perché non rientra tra le competenze del consiglio comunale, ma ogni tentativo è risultato inutile e, dunque, sentendoci presi in giro per l’ennesima volta da questa maggioranza, e dopo aver accertato che il nostro non voto non avrebbe impedito l’approvazione dell’atto visto che avevano i numeri per approvarlo, abbiamo deciso di uscire dall’aula, optando per un “non voto di protesta” contro la mancata collaborazione della maggioranza, collaborazione tanto richiesta all’opposizione, ma da loro sempre negata nei fatti!

I consiglieri comunali:

Anna Lisa Belardinelli

Luca Piergentili

Gianluca Paolacci

Vilma Pavin

Lamberto Ramazzotti

Emanuele Vecchiotti

Luigino Bucchi

Salvatore Orsomando