“Passione, dedizione, lavoro, sacrificio, un pizzico di umiltà… tutte qualità necessarie per ‘sfondare’ “

Asd Pallacanestro Dinamo Ladispoli: “Grande Matteo, un grande esempio”-

“Matteo Tambone lo abbiamo letteralmente visto crescere, ora e’ titolare in Serie A con la Pallacanestro Varese, societa’ storica nel panorama cestistico nazionale ed europeo, e’ abituato a ben altri palcoscenici ma il “parquet” dei campetti di Via Firenze ha sempre un suo “fascino”… e cosi in un sabato mattina di meta’ Giugno puoi vedere un ragazzone di quasi due metri che sta li da solo a fare esercizi di palleggio e ball handling… Grande Matteo, un esempio !!! “

Asd Pallacanestro Dinamo Ladispoli