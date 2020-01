Condividi Pin 5 Condivisioni

I ragazzi giallo viola piegano la seconda in classifica. Domenica 12 Gennaio nuova sfida al Campo Comunale “Galli”

Asd Etrurians. Una splendida rimonta di inizio anno

Anno nuovo, vita nuova…

Ed è così anche per i miei Giallo Viola che hanno iniziato l’anno con una grande vittoria,contro la seconda in classifica, il Poseidon Sporting C. 2013.Sulla carta poteva essere una partita impegnativa in quanto la squadra avversaria non aveva subito neanche una sconfitta.Babbo Natale ci ha portato 7 giocatori off tra infortunati (in primis il mio compagno ) e squalificati.

Asd Etrurians. Una splendida rimonta

Ma la vera pecca è stata la mia assenza dagli spalti…. ebbene sì pre la prima volta ho seguito la partita da casa. La suspance era tanta!!! E soprattutto gli aggiornamenti dal campo…portavano notizie catastrofiche: a fine primo tempo eravamo sotto di 2 goal. Non sto a raccontare quante sono state le telefonate tra la mia dolce metà e i suoi compagni che non giocavano.Già pensavo alla delusione che potevano avere i ragazzi dopo tutto il lavoro svolto in questi mesi.

Ma poi ecco che arriva il primo goal di Guerrisi,a seguire quello di Baldasseroni. Goal decisivo di Cecchini che ha ribaltato il risultato nel giro di 40 minuti.Il mio divano come gli spalti… Le urla del mio compagno hanno fatto spaventare sia me che la nostra piccola Chanel, la mascotte della squadra. E con un respiro di sollievo portiamo a casa questa vittoria.Il nostro prossimo obiettivo? Dare il massimo per Il match contro il Kaysra, il secondo derby cerveterano.

I Giallo Viola sono pronti, voi?Vi aspettiamo numerosi Domenica 12 Gennaio al Campo Comunale “Galli”#forzaetrurians

Cerveteri, “calcio e amore”