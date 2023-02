Sappiamo cosa beviamo? È possibile rimuovere ogni rischio dall’acqua che usiamo tutti i giorni? Ne parliamo con Daniele Posa di Global Water Solution

Arsenico, legionella, calcare, cloro nell’acqua: ne abbiamo sentito parlare spesso, anche a Cerveteri e Ladispoli.

Con Daniele Posa, tecnico professionista e imprenditore dall’animo ecologista, titolare di Global Water Solution, azienda che da 22 anni realizza impianti di depurazione e addolcimento acqua anche a Ladispoli, Cerveteri e dintorni, capiamo come eliminare ogni fonte di rischio o incertezza dall’acqua che beviamo e che usiamo in casa e in azienda.

“Innanzitutto: nessun allarme! – chiarisce subito il nostro esperto – L’acqua del rubinetto e del pozzo, anche quella ritenuta perfettamente potabile, in tutte le città contiene sali e altre sostanze disciolte in soluzione. Alcune di queste possono essere, a lungo andare, un rischio per la nostra salute. Altre sono innocue, ma per una questione di gusto, di longevità dei nostri elettrodomestici, o per altre ragioni, preferiamo eliminarle attraverso opportuni sistemi di filtrazione e depurazione dell’acqua“.

Daniele Posa, è vero che bere acqua del rubinetto è un rischio per la salute?

Assolutamente no! Anzi, l’acqua del rubinetto è assolutamente da preferire rispetto all’acqua in bottiglia che compriamo al supermercato. Io sono un ecologista e non sopporto di vedere tutta quella plastica inutilmente trasportata di qua e di la per il nostro bel Paese. L’acqua della rete pubblica è assolutamente sicura e viene periodicamente analizzata! Il consiglio che però do a tutti i cittadini, in caso di dubbi, è quello di prenotare un test della qualità della propria acqua. Con poche decine di euro (prenota analisi acqua con Global Water Solution) è possibile sapere esattamente cosa si beve e come migliorare la qualità dell’acqua.

Che significa “durezza dell’acqua” e che cosa c’entra il calcare?

Il calcare nell’acqua dipende dalla durezza, cioè dal paramento che misura il contenuto di sali disciolti in acqua, in particolare calcio (Ca) e magnesio (Mg) sotto forma di sali. Questo parametro è importante perché il calcare è causa di problemi che colpiscono boiler, lavatrici, lavastoviglie, rubinetteria, sanitari, tubazioni ma anche tessuti e biancheria, i nostri capelli e la nostra pelle. I depositi di calcare possono danneggiare gli elettrodomestici di uso comune, come la caldaia, lo scaldabagno, la macchinetta del caffè, con costi di riparazione o sostituzione dell’elettrodomestico che vanno sicuramente conteggiati nelle nostre spese per la casa. L’acqua può risultare troppo dura anche per la nostra igiene personale (pelle e capelli), per l’alimentazione dei nostri animali domestici e per la crescita delle nostre piante, fiori e ortaggi.

Cosa si può fare se l’acqua della rete idrica, o del nostro pozzo, è troppo dura?

Per esempio si può installare “a monte” un sistema di purificazione e addolcimento dell’acqua. Esistono addolcitori per ogni esigenza, per le nostre case, ma anche per interi condomìni o per complessi industriali, commerciali e residenziali. Intervenendo a monte non si risolvono solo i problemi visibili, ma anche quelli invisibili: incrostazioni e accumuli nelle tubazioni, rischi per la salute nostra e degli animali, risparmio di prodotti chimici e detergenti, risparmio sulla manutenzione degli elettrodomestici e molto altro. L’investimento per un addolcitore si traduce in un vantaggio immediato su risparmio e sicurezza.

Spesso tra Cerveteri e Ladispoli si è parlato di elevata concentrazione di arsenico, di sapore di cloro e di sabbia presente nelle tubazioni. Cosa c’è di vero?

Spesso ci troviamo di fronte a degli allarmismi ingiustificati, e la paura non ci fa comprendere bene il problema davanti a cui ci troviamo, e le sue possibili soluzioni. Per esempio un banale odore di cloro nell’acqua della nostra cucina può facilmente essere eliminato con un impianto ad Osmosi Inversa, che filtra e depura l’acqua rendendola buona da bere. Un addolcitore può eliminare, come ho detto prima, i residui solidi, che impropriamente chiamiamo sabbia ma che sono in realtà alte concentrazioni di sali. Nel caso, molto più serio, di alte concentrazioni di sostanze pericolose come l’arsenico o in presenza di virus e batteri, come la legionella o i colibatteri, si può intervenire insieme ad un esperto per individuare la soluzione più sicura e conveniente caso per caso. Per qualsiasi altro dubbio o curiosità, resto sempre a piena disposizione!

