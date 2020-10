Share Pin 184 Condivisioni

I Maccheroncini di Baccalà e le altre specialità di “Arià, osteria di fuori porta” raccontati nel Wine&Food Blog di Luciano Pignataro

Arià, eccellente osteria di Fuori Porta, e precisamente, nel centro storico di Cerveteri, ha conquistato con merito una preziosa menzione all’interno del Wine&Food Blog di Luciano Pignataro, uno dei più seguiti ed autorevoli blogger italiani.

arià osteria fuori porta cerveteri

Nel blog di Pignataro, infatti, Arià viene indicata come una delle 16 “Trattorie della Gioia di Roma e Fuori Porta”, in un’ampia ed attenta ricerca compiuta da Virginia Di Falco: “I posti della gioia. Quelli dove ti senti bene, dove porti gli amici, dove i piatti solleticano, allo stesso tempo, palato e memoria. La cucina grassa, opulenta, robusta. Povera ma ricca. La ricetta fatta come a casa, anzi meglio. Il piatto col sugo buono, che si restituisce praticamente pulito. E la sala piena, di gente che sta bene, sorride, esce contenta e ritorna, proprio come te. Alcuni posti riescono a sfidare il tempo e le mode aggiornandosi, certo, ma restando sempre fedeli ad una certa idea di cucina, solida e popolare. E, soprattutto, ad una certa idea di ospitalità. Ecco qui di seguito alcuni locali, a Roma e fuori città, dai quali si esce contenti, pensando a quello che si è mangiato prima che a quello che si è speso“.

Un riconoscimento, come dicevamo, ben meritato da Gianluca D’Amelio e Arianna Pietrolati, titolari di “Arià – Osteria di Fuori Porta” (indicazioni stradali).

“Essere menzionati in uno dei blog più importanti d’Italia è una soddisfazione immensa. Ma quando rientri nelle trattorie della gioia, non sei solo soddisfatto ma ti senti al settimo cielo. È così, cerchiamo anche di trasmettere gioia. Grazie Virginia Di Falco“. Questo il commento di Arianna Pietrolati, sulla sua pagina facebook.

Arià Osteria di Fuori Porta – Cerveteri

Per seguire Arià sui social e scoprire gli altri segreti della cucina dell’osteria “di fuori porta”, ci sono la pagina facebook e la pagina instagram.

Altri articoli di Baraonda Food