Centro aperto dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 16:00 orario continuato e la domenica dalle ore 07:00 alle 13:00

Cerveteri, Isola Ecologica: orari continuati prolungati fino al 31 ottobre –

Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri rende noto che sono prorogati fino al 31 ottobre gli orari straordinari di apertura del Centro Comunale di Raccolta di Via Settevene Palo Nuova. Fino a quella data, il Centro rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 con orario continuato e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00. Confermata la cancellazione del calendario di conferimento: si potrà conferire ogni giorno ogni tipologia di rifiuto, purché ovviamente già differenziato correttamente.

Nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-covid, la Camassambiente ha stabilito alcune fondamentali regole da rispettare per il conferimento. Evitare di fare assembramenti, obbligo di entrare una sola persona alla volta, indossare guanti e mascherina protettiva e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dall’operatore presente in loco.

“Al fine di limitare quanto più possibile i tempi di attesa al di fuori del Centro di Raccolta Comunale, su un tratto di strada impegnativo come la Settevene Palo Nuova, con la società detentrice della gestione del Servizio di Igiene Urbana abbiamo rimodulato già dalla fine di agosto gli orari di apertura – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – in buona parte siamo riusciti a mitigare i problemi, soprattutto da un punto di vista della viabilità. Comprendiamo le segnalazioni dei cittadini, che naturalmente si rivolgono a noi come Amministrazione per rappresentarci le problematiche legate all’attesa e alle modalità di ingresso. La contingentazione degli accessi, così ferrei, non sono stati imposti dall’Amministrazione ma bensì dalle Forze dell’Ordine preposte al controllo delle norme anti-covid, che nel corso di un sopralluogo presso l’Isola Ecologica subito dopo il lockdown hanno stabilito tali regole. Indicazioni, che nel pieno rispetto delle normative anti-covid, come Amministrazione intendiamo rispettare in pieno e che speriamo, ben presto, possano essere allentate per tornare dunque alla normalità”.

Si ricorda che tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili su www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione “Cerveteri chiama a Raccolta” oppure sulla APP scaricabile gratuitamente JUNKER.