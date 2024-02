Ardita: “Via Aurelia, che fine ha fatto il progetto dei new jersey? Non possiamo più aspettare, i comuni facciano qualcosa” –

Ardita: “Via Aurelia, che fine ha fatto il progetto dei new jersey? Non possiamo più aspettare, i comuni facciano qualcosa”

L’incidente mortale a Palidoro, in cui ha perso la vita un 23 enne di Valcanneto in sella alla sua moto, riporta al centro del dibattito la sicurezza nel tratto della via Aurelia fra Cerveteri e Torrimpietra, privo di barriere spartitraffico.

Negli ultimi anni nei 10 km di Aurelia hanno perso la vita decine di persone, molte delle appena ventenni. “Mancano delle barriere al centro della strada sulle quali c’era in atto un progetto che nessuno ha tirato fuori dai cassetti – dice Giovanni Ardita ex consigliere comunale di Ladispoli”, il quale da anni porta avanti questa battaglia. “Se vediamo gli episodi di incidenti stradali da Ladispoli a Roma, i numeri più alti sono generati nel tratto che va fino a Torrimpietra, dal momento che di li in poi ci sono dispositivi in cemento per la sicurezza. Dobbiamo fare la voce grossa a chi è preposto alla manutenzione e la gestione della via Aurelia, ma ci deve essere unione tra i comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli., altrimenti – conclude Ardita – tra qualche mese sentiremo parlare di nuovi incidenti in quel tratto maledetto”.