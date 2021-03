Share Pin 0 Condivisioni

Ardita al Sindaco Grando: “Voglio un confronto in radio” – riceviamo e pubblichiamo:

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Alessandro Grando in data odierna, 20 03 2021 all’interno della trasmissione “CAMBIA IL MONDO”, condotta da Fabio Bellucci a Centro Mare Radio, chiedo di poterne partecipare sabato prossimo, in veste di Commissario di Fratelli d’Italia, per esericitare il diritto di replica con possibilità di avere un confronto istituzionale, civile, e rispettoso delle parti.

Non credo che un mio monologo in trasmissione basti per chiarire la situazione. Certo che il sindaco Alessandro Grando accetti un confronto ed un contraddittorio democratico, in modo che i cittadini riescano ad avere un quadro trasparente sulla situazione attuale dell’amministrazione comunale.

Si chiede la possibilità di poter difendere l’immagine del partito Fratelli d’Italia nel territorio dopo le affermazioni inesatte espresse dal sindaco nella trasmissione di oggi.

Giovanni Ardita – Commissario FDI Ladispoli