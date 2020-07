Condividi Pin 1 Condivisioni

Romanzo ricco d’azione scritto da Vanessa Ciarafoni disponibile in Ebook

Appuntamento letterario con ‘Augusto il Leone – Dinamica di un’estate agghiacciante’

Di Beatrice Pucci

“A pochi giorni dal suo arrivo in villeggiatura Massimo si accorge di essere chiamato a giochi ben diversi per quell’anno. Fermato e ricattato da una donna, per lei deve portare a compimento un diabolico piano finalizzato a mettere in pericolo la vita di tutti coloro che popolano il litorale Odordonda, a cominciare dalla sua e quella del suo complice Samuele. Il compito al quale i due ragazzi devono adempiere consiste nel liberare Augusto, un leone dalle caratteristiche e capacità fisiche fuori dall’ordinario…”

Inizia così la travolgente storia ricca d’azione, dal titolo ‘Augusto il Leone – Dinamica di un’estate agghiacciante’, scritta ed elaborata da Vanessa Ciafaroni che, in occasione della sua riedizione, torna a proporre ai lettori il suo avventuroso romanzo che ruota attorno a Massimo e Samuele che, nel corso del racconto, dovranno realizzare il loro comune obiettivo: arginare la strage che Augusto mieterà tra la gente di Odordonda.

La scrittrice Vanessa Ciarafoni è nata a Roma nel 1991 e colleziona scritti sin da sempre, tanto che non appena diplomata (all’Istituto Via Sarandì 11 di Roma) si mette alla ricerca di un editore a cui proporre le idee che aveva in cantiere. Da qui in poi si trova a fare i conti con l’imprevedibilità dell’editoria: “La cosa importante è continuare a scrivere. Non bisogna permettere che le proprie passioni vengano rallentate dalle circostanze” – ha detto.

Con determinazione ha iniziato la sua carriera letteraria, auto-pubblicando nel 2014 per Amazon l’eBook Panna, a cui seguiranno poco più tardi Augusto il Leone (Youcanprint 2016), Eccetera (Youcanprint 2018) e Vantablack (Youcanprint 2020).

“Augusto il Leone’ è forse la storia che più mi sia divertita a scrivere. Ma quel che per me conta è sapere che ognuno ne potrà avere una sua personale visione” ha sostenuto la scrittrice, già a lavoro sulla sua prossima opera, il cui genere, anticipa, sarà molto diverso da quelli precedenti.

Per tenersi sempre aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook @La Scrittura Ripida.

Il romanzo è acquistabile sul sito di Youcanprint e sugli altri maggiori store online.