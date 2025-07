Approvate oltre 3 milioni di euro di variazioni al bilancio: a Cerveteri oltre 700mila euro per il sociale

Nelle variazioni, fondi per la spiaggia “Liberamente”, la realizzazione dell’impianto di raffrescamento dell’Asilo Nido Gino Strada, contributi per i canoni di locazione e oltre 500mila euro per interventi socio-assistenziali afferenti al piano di zona

“Un Consiglio comunale importantissimo quello di ieri, durante il quale abbiamo approvato variazioni al bilancio per oltre 3milioni di euro, una manovra di straordinaria rilevanza e che rappresenta un importante passaggio per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. Una manovra che conferma l’impegno della nostra Amministrazione nell’erogazione di servizi importanti e che ci consente di dare copertura finanziaria a servizi e attività di straordinaria importanza per Cerveteri e per i cittadini, in particolar modo per la fascia più debole della popolazione, per le persone affette da disabilità e disabilità gravissima: solamente sulle attività legate al sociale, abbiamo approvato oltre 700mila euro di variazione al bilancio. Continua dunque il nostro lavoro per dare risposte reali e tempestive alle esigenze della comunità e che riflette la nostra visione di una città solidale, inclusiva e attenta alla qualità dei servizi. Un ringraziamento da parte mia è doveroso per l’Assessore al Bilancio Alessandro Gazzella, per l’eccellente lavoro che sta svolgendo sin dal suo insediamento in Giunta e per tutto il personale dipendente del nostro Comune per il l’impegno proficuo e costante a sostegno delle attività dell’Amministrazione comunale tutta”. A dichiararlo, al termine del Consiglio comunale tenutosi ieri, lunedì 30 giugno, è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“Variazioni di bilancio per oltre 3milioni di euro che ci hanno consentito di realizzare e finanziare opere e servizi di grande importanza per la nostra città – ha dichiarato Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio del Comune di Cerveteri – una manovra importante, caratterizzata anche da diversi contributi regionali riguardanti principalmente il piano di zona e i servizi sociali. Mi preme evidenziare che è stata frutto di un importante lavoro di questa Giunta, va a finanziare attività e iniziative legate al sociale, alle scuole, all’ambiente, alla cultura e all’assistenza alle famiglie con disabilità gravissima. Un lavoro importante, che è andato a rispondere alle richieste avanzate in questi mesi dai colleghi assessori e dai responsabili dei vari uffici e servizi. Ci tengo con l’occasione a ringraziare il Dirigente il Dottor Emiliano Magnosi, la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Lilia Paoletti e tutto il personale dell’Ufficio Ragioneria per la straordinaria disponibilità e il grande lavoro che sempre svolgono, in particolar modo in queste fasi così delicate per l’intera macchina comunale come quella dell’approvazione delle variazioni di bilancio”.

Tra le variazioni più importanti, 50mila euro per la gestione della spiaggia Liberamente, la spiaggia pubblica e comunale che accoglie in perfetta sicurezza persone con disabilità fisica e motoria, 100mila euro per la messa in sicurezza delle alberature, i quasi 50mila euro per la pulizia quotidiana delle spiagge, 10mila euro per l’entrata in servizio di tre bagnini sulle spiagge libere, con relative torrette ed attrezzature per il salvataggio, 100mila euro per l’impianto di raffrescamento dell’Asilo Nido Gino Strada, 70mila euro per l’aggiornamento dei software e hardware della Sala Ced, 200mila euro per l’Estate Caerite, 120mila euro per il progetto del Piano di Zona “Star bene a casa”, oltre 60mila euro per i contributo ai canoni di locazione e, la più corposa, oltre 500mila euro per interventi socio-assistenziali afferenti il piano di zona in favore dell’utenza affetta da disabilità gravissima.