Anzio, i Carabinieri arrestano un 25enne indiziato per rapina e lesioni personali

Anzio, i Carabinieri arrestano un 25enne gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo 25enne ivoriano, gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

Durante il regolare servizio perlustrativo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è stata invitata presso il Centro Accoglienza Immigrati di via Portofino, ad Anzio, a seguito di una lite tra stranieri, segnalata tramite 112 N.U.E. Sul posto, i militari hanno preso contatti con un cittadino pakistano, rimasto ferito dell’aggressione, che ha descritto il giovano che aveva tentato di rapinarlo del cellulare e dei contanti in suo possesso. Durante l’aggressione il ragazzo pakistano è stato scagliato a terra e bloccato, il 25enne gli ha puntato il coltello al collo e chiesto i suoi beni, ferendolo anche ad una mano con un fendente.

I Carabinieri hanno immediatamente rintracciato il responsabile, lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Il giovane è stato arrestato, si trova a Velletri per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza passata in giudicato.