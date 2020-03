Condividi Pin 3 Condivisioni

Il 7 marzo la cerimonia di commemorazione per i Caduti della resistenza romana. Apertura straordinaria di Forte Bravetta per ricordare Antonio Nardi vigile del fuoco antifascista

Antonio Nardi, il vigile del fuoco fucilato dai tedeschi –

Riceviamo e pubblichiamo –

Cari voi tutti

Alcuni anni fa, Claudio Gioacchini, un nostro collega Vigile del Fuoco che fa parte del Gruppo Storico ed è iscritto alla nostra Associazione, leggendo con infinita pazienza il contenuto dei mattinali compilati dal funzionario di guardia, che erano un riassunto delle cose correnti accadute nelle 24 ore di servizio precedenti, era stato colpito da un’annotazione del 30 settembre 1944.

Veniva lì riferito che alcuni Vigili si erano fatti promotori nel richiedere un’ambulanza per trasportare, dal Policlinico a casa, la sorella di un certo Vigile Antonio Nardi, fucilato dai tedeschi. La richiesta era stata esaudita.

Tuttavia nessuna cronaca riportava notizia di questa esecuzione. Dopo molte ricerche non solo è stato possibile risalire alla vicenda, ma è stata trovata molta documentazione dell’epoca. Sono stati anche rintracciati i parenti ed il figlio Amerigo, che all’epoca dei fatti aveva solo cinque anni.

Antonio Nardi fu fucilato senza processo a Forte Bravetta il 7 marzo 1944; due giorni dopo avrebbe compiuto quarant’anni. Della sua appartenenza al Corpo dei Vigili si perse completamente memoria.

Le testimonianze riferiscono la stima che Antonio godeva tra i colleghi; bravo autista e ottimo meccanico, era stato segnalato per la serietà nel servizio e l’assoluta affidabilità.

Come molti dei Vigili di Roma si era avvicinato alla Resistenza nella formazione “Bandiera Rossa” che aveva formato una banda “Vigili del Fuoco” nella sede di Ostiense. Nardi tuttavia svolgeva il suo servizio nella Centrale di Via Genova e la sua attività consisteva essenzialmente nel fare opera di propaganda tra i colleghi, motivo per il quale era stato arrestato a dicembre del 1943.

Il 20 giugno 2019 è stata costituita una sezione ANPI di Vigili del Fuoco che è stata intestata alla memoria di Antonio Nardi. Il Provinciale di Roma e la sezione ANPI “Martiri di Forte Bravetta” hanno preso l’iniziativa di restituire alla nostra memoria piena la figura di questo nostro collega morto così tragicamente.

La nostra Associazione ha ricevuto l’invito a partecipare e saremo presenti insieme alle Autorità civili e militari, i cittadini e i colleghi che vorranno esserci.

Il Presidente Claudio Garibaldi