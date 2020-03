Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento domani alla Biblioteca comunale di Trevignano Romano

A Trevignano Romano piccoli lettori, grandi visioni –

Ultima tappa della IV edizione di Piccoli lettori, grandi visioni alla biblioteca comunale di Trevignano Romano.

La promozione della lettura attraverso le biblioteche del Lazio: Nati per Leggere … e oltre, progetto promosso dalla Regione Lazio e curato dalla Sezione Lazio dell’AIB –Associazione Italiana Biblioteche.

Sarà una giornata d’approfondimento delle pratiche di promozione della lettura e del programma Nati per Leggere, che propone la pratica abituale della lettura e l’uso dei libri fin dai primi mesi di vita per favorire lo sviluppo relazionale, emotivo e cognitivo dei bambini nella fascia 0-6 anni.

Essendo la realtà di Trevignano già molto attiva in Nati per Leggere, in questa occasione sarà presentato il progetto “Mamma Lingua” e il suo

importante obiettivo: seminare parole e racconti in tante lingue per veder germinare una comunità con maggiore integrazione.

Durante la mattinata l’autore Massimiliano Maiucchi incontrerà i bambini dell’Asilo Nido “Comunale Peter Pan”, mentre presso i locali della

Biblioteca a partire dalle ore 16,00 l’Amministrazione Comunale e la Presidente dell’AIB Lazio, Chiara De Vecchis, incontreranno la comunità.

A presentare”Mamma Lingua” ci sarà anche il BiblioHUB, la biblioteca mobile dell’AIB, progettata da AlterStudio e da poco selezionata all’ADI – Associazione per il disegno industriale, tra le eccellenze del design nel Lazio. Il BiblioHUB porta, insieme al suo messaggio di advocacy propositiva, anche libri e materiali in dono per le biblioteche ospitanti.Il video della scorsa edizione progetto è visibile al seguente indirizzo: https://vimeo.com/326923083Nati per Leggere è un progetto nazionale di promozione della lettura rivolto ai bambini dal primo anno di vita, nato nel 1999 grazie all’intesa tra ACP (Associazione culturale pediatri), AIB (Associazione italiane biblioteche) e CSB (Centro per la salute del bambino).

Il gruppo di volontari NpL incontra i bambini della fascia 0-6 anni tutti i giovedì presso Biblioteca Comunale.

L’appuntamento è per domani alla biblioteca comunale di Trevignano Romano.

Si parte alle 10.30 con l’incontro per i più piccoli. Alle 16 si prosegue con un incontro dedicato ai grandi.