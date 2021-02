Anticipo di Primavera, il Litorale fa il pienone di turisti

Share Pin 0 Condivisioni

Complice il bel tempo e le temperature miti, la costa si è riempita di turisti

Litorale, grande affluenza di turisti in tutte le città costiere –

Le città costiere hanno fatto un pieno di turisti, complice il bel tempo di questa domenica, soprattutto per essere a febbraio.

Chiunque abbia oggi cercato di spostarsi avrà visto sicuramente il grande traffico che ha caratterizzato in queste ore tutte le strade, compresa l’A12.

Lunga la fila sulla Via Aurelia in uscita da Roma, con rallentamenti anche in autostrada: le temperature miti, fino anche ai 17° e il cielo limpido e sereno, hanno convinto in tanti a fare una gita fuori porta.

Come in estate, si sono viste scene di parcheggio selvaggio.

Da Marina di San Nicola a Santa Marinella, si sono viste auto parcheggiate a bordo strada e gli occupanti si sono riversati su tutte le spiagge.

Un’occasione anche per le attività commerciali, con i ristoranti che sono stati costretti a rifiutare prenotazioni e a non accettare clienti, per il troppo affollamento.

Dopo le lunghe settimane di difficoltà, è una boccata d’aria per molti esercenti.

Riunione Governo-Regioni in previsione del Consiglio dei Ministri

Il rientro sarà sicuramente complesso da affrontare e nell’aria c’è anche il pensiero della riunione di oggi Governo-Regioni.

Si terrà alle 19 in videoconferenza, in previsione del Consiglio dei Ministri, e Draghi discuterà con i governatori delle iniziative da prendere per contrastare la pandemia di coronavirus.

Da questa riunione dipenderanno i futuri spostamenti tra regioni e le regole per l’attribuzione dei colori.

Claudio Lippi