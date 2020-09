Share Pin 6 Condivisioni

“Non rilancerà il turismo e non distoglierà i cittadini dai problemi reali”

Anima Verde Ladispoli, “la ruota panoramica brutta paginetta”

“Prima di condividere un pensiero sul caso ‘ruota panoramica’, ci auguriamo di dover affrontare, in futuro, problemi con maggior spessore istituzionale e dibattere su scelte volte a migliorare la città e la qualità di vita dei cittadini”.

Così Alessandro Giovannetti di Anima Verde Ladispoli che aggiunge: “Siamo tutti convinti che, installare una ruota panoramica a settembre, non rilancerà il turismo locale e, non distoglierà i cittadini, presi da un emergenza covid infinita, affannati a fare salti mortali tra bollette, affitti, casse integrazioni ferme, tasse e cartelle esattoriali. A forza di volerci distinguere tra chi sta bene e chi sta male, qualcuno sta perdendo colpi su colpi, dimenticando le priorità ed i programmi, non ultimo il buon senso, necessari per migliorare, non certo regredire. Avevamo proposto di pedonalizzare il viale e di evitare l’ennesima estate con animazione da villaggio vacanze, perché certi delle potenzialità di Ladispoli. Ci siamo riempiti di bancarelle e delinquenza spiccia, il turismo di prossimità, è arrivato da solo a causa dell’emergenza, non certo per bravura.

Abbiamo assistito allo show sull’ “affaire milionario” della monnezza, dove alcuni dipendenti non ricevavano lo stipendio – e di cui attendiamo delucidazioni – mentre nessuno si è preoccupato di rinviare il pagamento della Ta.Ri., considerando che sono tanti i cittadini che non ricevono stipendi da mesi. La ruota panoramica è solo un’altra brutta paginetta. Sappiamo che ad alcuni la pavimentazione di Piazza Rossellini non è mai piaciuta e che il peso di questa struttura finirà di rovinare il lastricato poco manutenuto. Saremo costretti a mettere in bilancio anche la nuova pavimentazione per il 2021? L’interesse per la città ritorna solo quando si parla di “intrattenimento”, campeggi e marmorizzare piazze e rotatorie?Poi scopriamo che la biblioteca rimarrà chiusa ancora per un problema all’impianto di climatizzazione e che i fondi per la riparazione “non ci sono” . Molti dicono che la politica sia distante dai cittadini ma non è vero. Ci sono cittadini che appoggiano ed acclamano il vostro operato.Ma continuano a girare sulla ruota e non vorrebbero mai scendere. Non c’è bisogno – chiude la nota – di andare in alto per guardare meglio. Basta stare con i piedi per terra e guardare oltre”.



