Anguillara: premiati i vincitori del concorso natalizio “Natale in comune tra fornelli e luci”

“Alla presenza degli Assessori Paola Fiorucci e Danilo Guidi, delle Dirigenti Scolastiche Dott.sse Paola Di Muro e Paola Di Napoli e dei ragazzi del Polo della Disabilità, si è svolta in Aula Consiliare la premiazione dei vincitori del concorso natalizio “Natale in comune tra fornelli e luci”. Importantissimo il gesto dei ragazzi, vincitori del contest, che hanno donato insieme all’Amministrazione i tablet vinti all’Istituto Comprensivo San Francesco e al 205° Circolo Didattico per garantire ai meno fortunati l’accesso alla didattica a distanza. Un tablet è stato destinato, invece, al centro diurno per le attività dei ragazzi. Tra gli attori protagonisti che hanno possibile l’evento si ringrazia: gli operatori del Centro diurno, il Rione Castello, il Rione La Valle, il Rione San Francesco, il Rione Stazione, i ristoranti Zaira, Massimino, Arrosticinando, Ciccio Pasticcio, il centro Playmedia, e soprattutto i ragazzi del Polo della Disabilità e le loro famiglie.”

Lo dichiara dal proprio profilo social il Sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo