Share Pin 0 Condivisioni

Sul posto anche la polizia locale di Anguillara per la gestione della viabilità

Anguillara: a fuoco sterpaglie, tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Anguillara: a fuoco sterpaglie, tempestivo intervento dei vigili del fuoco –

A fuoco sterpaglie questa mattina ad Anguillara Sabazia.

I Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti verso le ore 12 di questa mattina per incendio in via della Marinella.

Arrivati sul posto i Vvf hanno provveduto a dare inizio all’opera di spegnimento e e dopo circa un’ora hanno estinto completamente le fiamme che lambivano il campo di sterpaglie.

Sul posto era presente la polizia locale di Anguillara che si occupava della viabilità diventata proibitiva a causa della ridotta visibilità a causa del fumo giunto nella strada adiacente.

(torna a Baraondanews)