Andrea Pellegrini tedoforo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

“Cari amici, autorità e sostenitori, mi chiamo Andrea Pellegrini, ex atleta olimpico di scherma nelle Paralimpiadi. Dopo aver realizzato molti sogni sportivi, ho avuto l’onore di essere scelto come tedoforo per portare la fiamma olimpica in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026”.

“Questa scelta rappresenta per me un motivo di profonda emozione e immenso orgoglio: come atleta, come cittadino della mia città e come rappresentante dei colori italiani, che rimangono per me il più grande vanto possibile. Portare la fiamma olimpica significa custodire e trasmettere un simbolo universale di pace, speranza e fratellanza. È un gesto che va oltre la mia storia personale e che desidero condividere con tutti coloro che hanno creduto in me, mi hanno sostenuto e hanno accompagnato il mio percorso sportivo e umano”.

“Ringrazio di cuore le istituzioni, gli organizzatori e la comunità che hanno reso possibile questo momento, e rivolgo un pensiero speciale a chi, con passione e dedizione, continua a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, crescita e rispetto”.

A scriverlo è Andrea Pellegrini sul proprio profilo social.