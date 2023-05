Appuntamento ore 18:30 presso la libreria Scritti&Manoscritti per conoscere da vicino il volume “I traditori dell’impero. Invasion saga”: dialoghi con il Professor Marco Mellace

Andrea Frediani sabato 27 maggio a Ladispoli per la presentazione del suo nuovo libro –

di Marco Di Marzio

Andrea Frediani sabato 27 maggio a Ladispoli per la presentazione del suo nuovo libro

Lo storico e scrittore italiano Andrea Frediani sabato prossimo, 27 maggio 2023, farà tappa a Ladispoli per la presentazione del suo nuovo libro dal titolo “I traditori dell’impero. Invasion saga”, prodotto da Newton Compton Editori.

Un grande romanzo storico, pubblicato nell’aprile di quest’anno, che gli appassionati di storia e di letteratura avranno modo di conoscere da vicino recandosi presso la libreria Scritti&Manoscritti di Via Ancona n.180 a partire dalle ore 18:30.

L’evento vedrà l’autore dialogare con il Professor Marco Mellace, nella vita insegnante di sostegno presso l’ISS Luca Paciolo di Bracciano, divenuta una celebrità internazionale con il soprannome di “Flipped Prof” per i suoi lavori multimediali didattici e formativi, che con Frediani, grazie alla Prefazione scritta dallo storico, a avuto modo di dare alle stampe il volume “Riassunto illustrato di storia di Roma Antica”, realizzato da Edizioni Viale Carso.

Andrea Frediani sabato 27 maggio a Ladispoli per la presentazione del suo nuovo libro

Nato e cresciuto a Roma, fin da bambino Frediani ha espresso un forte interesse verso la storia. Frequentato il liceo classico, ha seguito un corso di laurea in Lettere alla Sapienza di Roma. Dopo essersi laureato in Storia medievale, ha iniziato a collaborare a riviste storiche come “Storia e Dossier”.

Nel 1997 ha scritto il suo primo libro, Gli assedi di Roma per Newton Compton Editori; con questo libro ha vinto l’anno seguente il premio Orient-Express nella sezione romanistica. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato 300 guerrieri, la battaglia delle Termopili, che raggiunse il settimo posto nella classifica dei libri più venduti. Successivamente ha collaborato con svariate riviste di storia, come Focus Wars, Focus Storia, Storia militare, Medioevo, RID – Rivista italiana di difesa. Fa parte del comitato scientifico di Focus Wars. Nel 2011 ha vinto il premio Selezione Bancarella con Dictator, il trionfo di Cesare. Nel 2014 ha vinto il Premio “Torre di Castruccio” nella sezione letteratura.

Le invasioni dei barbari, la pestilenza dilagante e le violente ribellioni stanno sconvolgendo l’Impero Romano sotto Marco Aurelio. Nel libro che sarà presentato sabato, infatti, il destino ha separato le strade dei sei giovani impegnati a fermare la cospirazione dei generali e salvare Roma. Yeva e Lucine sono disperse da qualche parte lungo la frontiera martoriata da saccheggi e massacri; Magnus, Bendix, Tito e Taline prendono ognuno la propria strada, ma restano determinati: l’imperatore ha chiesto il loro aiuto, e non hanno nessuna intenzione di deluderlo. Tuttavia, la convinzione di aver perso per sempre Yeva e Lucine scava solchi profondi nel loro animo. In un impero sempre più sull’orlo del baratro, gli amici dovranno affrontare pericoli e sfide sempre più ardue, che li porteranno a rischiare la vita per scongiurare un’ulteriore piaga, la guerra civile, e al tempo stesso ricostituire la loro invincibile squadra.