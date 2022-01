Andrea Ancora, l’arbitro di Ladispoli, dirigerà nuovamente match importanti

La serie C torna in campo e per Andrea Ancora, fischietto di Ladispoli, subito una gara interessante: Pescara vs Montevarchi. Allo stadio Adriatico l’arbitro della sezione di Roma 1, dirigerà un match importante, soprattutto per gli abruzzesi che si trovano in zona play off, dopo un avvio di torneo altalenante. E’ la prima volta che Ancora arbitra gli adriatici, mentre è la seconda gara con il Montevarchi. Una partita, dunque, che offrirà tanto spettacolo non solo in campo ma anche sulle tribune dove sono attesi 5 mila spettatori. Il Pescara reduce dal pareggio di Ancona è al quinto posto in ripresa e in cerca di un successo.

La gara si giocherà sabato alle 14.30, per Ancora un inizio di anno nuovo con un match impegnativo.