La partita sarà seguita dalle telecamere di Rai Sport: la partita è la prima di Lega Pro girone A

Andrea Ancora arbitrerà Triestina – Trento valida per la serie C –

L’avventura arbitrale di Andrea Ancora parte lunedì prossimo e sotto i riflettori delle telecamere di Rai Sport.

Il fischietto ladispolano è stato chiamato a dirigere Triestina – Trento, prima partita di Lega Pro girone A.

Un’opportunità di vedere all’opera l’arbitro di Ladispoli, appartenente alla sezione di Roma 1, in una gara interessante valida per la prima in serie C.

Ancora è attualmente al quarto anno C e gli viene spesso assegnato il compito di quarto uomo in serie B, così come accaduto sabato scorso per la partita Modena – Ascoli.