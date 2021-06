Anche nel Lazio sabato 19 giugno parte l’operazione Mare Sicuro –

“Dopo la presentazione nazionale dell’operazione della Guardia Costiera “Mare Sicuro 2021”, avvenuta ad Ostia alla presenza del Ministro Giovannini e del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto Ammiraglio Pettorino, anche sul territorio della Regione Lazio la Direzione marittima di Civitavecchia darà avvio, a partire da sabato 19 giugno, alla tradizionale attività estiva a tutela di bagnanti, diportisti e, in generale, di tutti i fruitori del mare e delle spiagge laziali.

A renderlo noto in un comunicato la Guardia Costiera, affermando inoltre:

“Il dispositivo organizzato dalla Guardia Costiera lungo i 361 km di litorale che si estendono da Montalto di Castro a Minturno prevede l’impiego di 42 mezzi navali del Corpo dislocati nei porti e negli approdi laziali sotto il coordinamento operativo del 3° Centro di soccorso marittimo di Civitavecchia. Nei 3 Compartimenti marittimi della Regione (Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta) circa 250 uomini e donne distribuiti in 17 uffici marittimi sono quindi pronti a vigilare, come ogni anno, per consentire a milioni di persone di trascorrere la prossima estate in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino e costiero.

Tra le novità di quest’anno va registrata sul litorale di Tarquinia l’adozione e l’approvazione a cura della Capitaneria di porto di Civitavecchia di un piano di salvamento collettivo tra più strutture balneari con l’obiettivo di incrementare i livelli di tutela e salvaguardia dei bagnanti.

A tal proposito, sulla scorta dell’analisi dei più comuni incidenti registrati negli anni precedenti, non è mai superfluo il richiamo a comportamenti orientati alla massima prudenza a terra, ma ancor più a mare, rispettando scrupolosamente le regole di navigazione, in particolare quando ci si trova sotto costa e in prossimità di spiagge frequentate da bagnanti. Anche quest’anno dedicate verifiche permetteranno ai diportisti di conseguire il cosiddetto “Bollino blu”, ovvero una sorta di certificazione di conformità alle norme in grado di prevenire possibili duplicazioni nei controlli a mare.

Senz’altro ugualmente degno di nota è l’accordo intervenuto tra la Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino ed i Comuni di Pomezia ed Ardea per il potenziamento delle attività di vigilanza lungo le coste, accompagnate da mirate campagne di informazione e prevenzione ed una più efficace interoperabilità con gli organi di Polizia Locale.

E ancora, nel Compartimento marittimo di Gaeta, l’intensificazione, soprattutto nei weekend ed in prossimità delle principali festività, dei controlli sul traffico diportistico e passeggeri verso le Isole Pontine e la presenza di personale e mezzi navali della Guardia Costiera anche Marina di Latina, ove è prevista la prossima apertura di un dedicato presidio del Corpo.

Si ricorda infine che è sempre attivo, 24 ore su 24 – 7 giorni su 7, il numero per le emergenze in mare “1530”, con il quale si può contattare il più vicino ufficio della Guardia Costiera e attivare con immediatezza il personale e i mezzi navali del Corpo delle Capitanerie di porto, organizzazione cui fa capo la sicurezza in mare.”