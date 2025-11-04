Il brano, già disponibile su tutti i Digital Store, sarà presentato in anteprima il 10 novembre su UnoItaliaTv e lanciato ufficialmente su YouTube l’11 novembre

“AmuriMiu”: la nuova luce di Domenica Surace tra dolore e speranza –

di Marco Di Marzio

È uscito il 28 ottobre, sui digital store “AmuriMiu”, il nuovo singolo di Domenica Surace, un brano profondo e toccante che racconta l’amore infinito di una madre per la propria bambina, oggi “tra gli angeli”. Con questa canzone, l’artista calabro-lucana regala al pubblico un messaggio di speranza e di forza, trasformando il dolore più grande in un inno alla vita e alla rinascita.

La nuova versione di “AmuriMiu” è stata riarrangiata in italiano, mantenendo però alcune frasi in dialetto calabro-lucano, per non perdere il legame con la terra d’origine e con le proprie radici. L’arrangiamento porta la firma di Multiforce di Tiziano Giupponi, che ha saputo creare un’atmosfera intensa e celestiale, in perfetta armonia con la voce emozionante di Domenica Surace. Il management artistico è curato dalla Grage Agency di Gina Azzato, che accompagna l’artista con professionalità e passione.

Il brano è già disponibile su tutti i Digital Store dal 28 ottobre, e nei prossimi giorni vivrà due momenti importanti: il 10 novembre alle ore 21 sarà trasmessa un’anteprima speciale su UnoItaliaTv, dove l’artista racconterà la nascita del progetto e le emozioni legate al brano; mentre l’11 novembre verrà pubblicato il videoclip ufficiale su YouTube, per condividere con il pubblico immagini e sensazioni che accompagnano la canzone.

Anche la copertina del singolo rappresenta un simbolo potente: una luce che non si spegne mai, neanche nei momenti più bui. Con “AmuriMiu”, Domenica Surace ci ricorda che l’amore vero non finisce, ma continua a brillare oltre il tempo e lo spazio.

Domenica Surace: la biografia

Cantautrice, nasce a Maratea (PZ) e cresce in un’area al confine tra Calabria e Basilicata. La sua passione per la musica affonda le radici nella tradizione familiare: il padre, originario di Santo Stefano dell’Aspromonte, suonava l’organetto, mentre la nonna Caterina e gli zii paterni hanno trasmesso alla giovane Domenica la ricchezza della musica popolare e del canto.

Fin dall’infanzia coltiva il suo amore per la musica: a soli dieci anni entra nel coro parrocchiale e inizia un percorso di studio in diverse accademie del Sud Italia, partecipando a concorsi canori e a progetti scolastici musicali. Con determinazione affronta anche le selezioni di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi e X Factor Italia, portando avanti il suo sogno nonostante i diversi lavori svolti negli anni.

Nel marzo 2021 decide di dedicarsi interamente alla musica e, dopo varie collaborazioni con band locali, nel 2022 intraprende la carriera da solista. Da allora colleziona riconoscimenti e importanti esperienze, come il duetto con il soprano Katia Ricciarelli. Viene inoltre notata da Enzo De Carlo, patron del Cantagiro,

Oggi DomenicaSurace è un’artista matura e consapevole, capace di trasformare emozioni e vissuti personali in canzoni autentiche, che raccontano sofferenze, gioie e speranze con sensibilità e intensità interpretativa.

Non a caso ama definirsi attraverso una frase che la rappresenta profondamente:

“L’arte non serve a diventare qualcuno, l’arte serve a ritrovare sé stessi.”

DOMENICA SURACE & BAND

Il progetto DomenicaSurace& Band nasce con l’obiettivo di celebrare le radici della musica popolare italiana, mettendone in risalto la bellezza e la ricchezza culturale attraverso strumenti tradizionali e sonorità autentiche. Il repertorio spazia dal folk alla musica popolare, regalando al pubblico energia, emozione e coinvolgimento.

Formazione:

DomenicaSurace – Voce

Biagio Bloise – Fisarmonicista e Polistrumentista (organetto, zampogna, tamburello)

Vincenzo Todaro – Chitarrista, interprete della musica popolare con stile personale e profondo

Aurora Viceconti – Ballerina professionista

Ginevra Di Lascio – Ballerina professionista

Federica Ielpo– Ballerina professionista

Marika De Stefano – Ballerina professionista

Sito ufficiale: www.domenicasurace.com