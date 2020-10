Amici di Torre Flavia, mattinata dedicata alla sistemazione della staccionata e dei tabelloni illustrativi

Share Pin 3 Condivisioni

Nella Palude di Torre Flavia mattinata dedicata alla sistemazione della staccionata e dei tabelloni illustrativi. L’attività si è conclusa poi con lo sfalcio del canneto davanti agli osservatori. A renderlo noto il gruppo Amici di Torre Flavia che ricordano a tutti, inoltre, l’appuntamento settimanale ogni venerdì mattina dalle ore 9 presso il centro visite in via Roma (Ladispoli) in compagnia drl Dr. Corrado Battisti, referente dell’area, per dedicare un po’ del nostro tempo libero alla manutenzione delle strutture presenti all’interno della palude di Torre Flavia.