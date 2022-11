Susanna Gattiva presidente dell’Associazione Dammi la Zampa Onlus punta i riflettori sulle difficoltà dei proprietari nel mantenimento degli amici a quattro zampe a causa del rincaro dei prezzi

Amici a quattro zampe colpiti dal caro prezzi –

Il caro prezzi e il caro bollette sta mettendo in seria crisi diverse famiglie (e non solo) in tutta Italia. Bollette salate, la spesa al supermercato che costa di più e lo stipendio sempre uguale che non consente di far fronte a tutte le spese che quotidianamente si presentano alla porta.

E a essere in difficoltà sono anche gli amici a quattro zampe. I costi per il loro mantenimento sono aumentati notevolmente. “Basta entrare in un supermercato per vedere come sono aumentati i prezzi del cibo loro dedicato”, ha spiegato Susanna Gattiva, presidente dell’associazione Dammi la Zampa Onlus.

Una situazione che purtroppo rischia di far aumentare, come già accaduto negli ultimi due anni, l’abbandono di animali, con le associazioni, compresa Dammi la Zampa, che si devono rimboccare ancor più le maniche per far fronte all’emergenza.