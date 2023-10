Le etrusche perdono 6 a 0 contro la compagine di Ferrara che milita in serie C

Amichevole di lusso per il Cerveteri Women contro la Spal

La formazione femminile del Cerveteri Women ha affrontato la Spal di Ferrara in una gara amichevole, persa per 6 a 0. Un bel viaggio per la compagine cerite che ha sostenuto una gara di lusso, contro la formazione estense che partecipa al campionato di serie C.

Un’esperienza da ripeter per le girls del patron Andrea Lupi che si è portato al seguito della squadra, per averne un quadro generale visto che ha avuto poche occasioni di approcciarsi al gruppo. Si attendono i calendari di Eccellenza, che con molta probabilità non inizierà prima della fine di ottobre.